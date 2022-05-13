Gündem İzmirde İHA takibiyle 118 kaçak göçmen ve üç organizatör yakalandı
İZMİR

İzmir'de İHA takibiyle 118 kaçak göçmen ve üç organizatör yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 118 kaçak göçmen ile üç organizatör, insanız hava aracı (İHA) ile tespit edilerek yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde İHA takibiyle 118 kaçak göçmen ve üç organizatör yakalandı
Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan göçmenler.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Urla ilçesi, Zeytinler Mahallesi'ne bağlı Tektaş mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

İHA ile yapılan takipte, tekneye binmek üzere olan ve orman içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Her iki noktaya operasyon düzenleyen ekipler, teknede 49 Afganistan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün uyruklu, ormanda ise 33 Afganistan uyruklu toplam 118 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları öne sürülen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D. (30) de gözaltına alındı.

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