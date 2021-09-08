Husumetli iki ailenin kavgasında 1 yaşındaki bebeğe de 7 saçma isabet etti: 12 yaralı

Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri dün sokak ortasında çatıştı: 1 bebegin de dahil olduğu 5 çocuk ve 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce iki aile arasında bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle gerginlik yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga büyümeden sonlandırıldı.

AA

Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri dün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

AA

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

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Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahı ateşlediği belirlenen 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olayda yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırılan 1 yaşındaki Ferdi Ç.’nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği, talihsiz bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastane önüne gelen ve sinir krizi geçiren bebeğin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.