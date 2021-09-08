Gündem Husumetli iki ailenin kavgasında 1 yaşındaki bebeğe de 7 saçma isabet etti 12 yaralı
İZMİR

Husumetli iki ailenin kavgasında 1 yaşındaki bebeğe de 7 saçma isabet etti: 12 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı. Vücuduna 7 saçmanın isabet ettiği 1 yaşındaki Ferdi Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen olayla ilgili silahları ateşlediği saptanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İzmirde iki ailenin kavgasında 1 yaşındaki bebeğe de 7 saçma isabet etti: 12 yaralı
Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri dün sokak ortasında çatıştı: 1 bebegin de dahil olduğu 5 çocuk ve 6 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce iki aile arasında bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle gerginlik yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar arasındaki kavga büyümeden sonlandırıldı.

AA

Aynı sokakta oturan iki ailenin üyeleri dün yine karşılaşınca, tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yakınlarının taciz edildiğini savunan aileden 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

AA

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Bu sırada sokakta bulunan 1 yaşındaki Ferdi Ç., S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), A.Ü. (13), R.Ü. (13), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. (49), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenliği sağlarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Silahı ateşlediği belirlenen 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Esenyurt’ta husumetli iki grup arasında meydan kavgası
OYNAT 00:49
Esenyurt’ta husumetli iki grup arasında meydan kavgası
Esenyurt'ta önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olayda yaralanan 11 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırılan 1 yaşındaki Ferdi Ç.’nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği, talihsiz bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastane önüne gelen ve sinir krizi geçiren bebeğin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Husumetli iki aile arasında kavga
OYNAT 00:59
Husumetli iki aile arasında kavga
Sultanbeyli'de iki aile arasında çıkan tartışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Hasanpaşa Mahallesi Neşe Sokak'ta aralarında uzun süredir husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken olaya karışan kişiler gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.


Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.