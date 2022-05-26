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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu, pompalı tüfek ve silahla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı - İzmir son dakika haberleri
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Buca'daki olay, saat 15.00 sıralarında Fırat Mahallesi 637 sokakta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre iş yerine mal indiren bir gruba, bir süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler tarafından tabancayla saldırı düzenlendi.

İHA

Karşı tarafın da pompalı tüfekle karşılık verdiği silahlı kavgada, F.D., K.D. ve M.D. adlı 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İHA


Bir kişinin durumu ağır

Öte yandan, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan M.D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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