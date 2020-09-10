Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kargo firmasında akıl almaz olay Karnından yaralandı
İZMİR

​İzmir'de kargo firmasında akıl almaz olay: Paketin içindeki tüfek ateş aldı karnından yaralandı

Kargo firmasında akıl almaz olay: Karnından yaralandı

İzmir'de, bir kargo firmasının transfer merkezinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. İddiaya göre transfer merkezine gelen bir kargoyu taşıyan Yusuf S. paketin içerisinde yer alan havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

Haber Merkezi DHA
Olay sonrası polis paket içinde ateş alan tüfeğe el koydu.
Olay sonrası polis paket içinde ateş alan tüfeğe el koydu.

Olay, saat 03.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı.

Kargo paketinin içerisindeki tüfek ateş aldı.

15 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: 22 kişi aranıyor
GÜNDEM
15 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: 22 kişi aranıyor

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.

Olaya neden olan tüfeğe polis tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

'Yan baktın' dedi kurşun yağdırdı
FOTOĞRAF 13
Title
Olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Title
İddiaya göre yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı.
Title
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı.
Title
Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı.
Title
Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Title
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Title
Halil İbrahim B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Title
Olayı gören Salih Taşkın, “Evde oturuyorduk, arkadaş 'Biraz dışarı çıkacağım' dedi. Belinde bıçak vardı, burada böyle turluyordu ben de peşinden geldim. Aşağı doğru gitti, orada beyaz bir otomobil vardı. Bunların yanından geçti geri geldi. Sonra onlar da peşinden geldiler, arabayı kenara çekip saldırmaya başladılar. Sebebini bilmiyorum ama dört, beş el ateş ettiler şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
'Yan baktın' dedi kurşun yağdırdı
İstanbul Sultanbeyli'de yan bakma kavgasında kan aktı. Otomobil içinde oturan üç kişi yoldan geçen bir kişiyle, kendilerine yan baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde tartışmanın büyümesi üzerine otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı.
Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.