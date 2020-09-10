Kargo firmasında akıl almaz olay: Karnından yaralandı

Olay, saat 03.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi.
Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı.
Kargo paketinin içerisindeki tüfek ateş aldı.
GÜNDEM
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TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.
Olaya neden olan tüfeğe polis tarafından el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.
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Olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı.
Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Halil İbrahim B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören Salih Taşkın, “Evde oturuyorduk, arkadaş 'Biraz dışarı çıkacağım' dedi. Belinde bıçak vardı, burada böyle turluyordu ben de peşinden geldim. Aşağı doğru gitti, orada beyaz bir otomobil vardı. Bunların yanından geçti geri geldi. Sonra onlar da peşinden geldiler, arabayı kenara çekip saldırmaya başladılar. Sebebini bilmiyorum ama dört, beş el ateş ettiler şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
'Yan baktın' dedi kurşun yağdırdı
İstanbul Sultanbeyli'de yan bakma kavgasında kan aktı. Otomobil içinde oturan üç kişi yoldan geçen bir kişiyle, kendilerine yan baktığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde tartışmanın büyümesi üzerine otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı.