Gündem İzmirde kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı Beni öldürmeye teşebbüs etti komşularım kurtardı
İZMİR

İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı: Beni öldürmeye teşebbüs etti komşularım kurtardı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darp edilen İran uyruklu kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Türk vatandaşlığının bulunmaması nedeniyle çocuklarının kendisinden alınma ihtimalinden korktuğunu için şiddete sessiz kaldığını ifade eden Khadıjeh K., "Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti. Komşularım yetiştiler, beni onun elinden kurtardılar" dedi.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı: Beni öldürmeye teşebbüs etti komşularım kurtardı
Khadıjeh K.

İzmir Aliağa'da akşam saatlerinde işten eve gelen ve bir gün öncede eşini darp ettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu karısı Khadıjeh K. (25) şiddet uygulamaya başladı. Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti. Bu esnada gözleri önünde anneleri darp edilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı tüm mahalleyi sardı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadın ise evine döndü.

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“Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti”
Yaşadığı şiddeti ve olay anlarını İhlas Haber Ajansı’na anlatan şiddet mağduru kadın Khadıjeh K., “Eşimle 6 senedir evliyim. Sürekli şiddet görüyorum. Eşim uyuşturucu ve alkol bağımlısı. Beni kolumdan, karnımdan ve bacaklarımda bıçakladı. Ben de İran vatandaşı olduğum için hep sustum. Çocuklarım benden alınmasın diye hep katlandım. Beni daha önce İran’a göndermişti. Ben ordayken çocuklarıma sahip çıkmadı. Çocuklarımı yurda verdiler, 6-7 ay orda kaldılar. Ben de çocuklarım için geri döndüm ve onunla barıştım. Çocuklarımı yurttan çıkarttım; ama yine şiddet görüyorum. Cumartesi günü yine uyuşturucu içmişti. Bıçağı eline aldı ve beni öldüreceğini söyledi. Çocuklarımın önünde beni darp etti. Ben de uyuşturucu etkisinde olduğu için bir şey yapamadım. Çocuklarımın önünde resmen beni öldürmeye teşebbüs etti. Komşularım yetiştiler, beni onun elinden kurtardılar” dedi.

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Çocukları alınmasın diye Türk vatandaşlığı istiyor
Khadıjeh K., “Allah rızası için bana sahip çıksınlar. 6 senedir Türkiye’deyim. Çocuklarım annesiz kalmasın diye şiddete katlandım. Engelli kızımın hastanede tedavisinin yapılmasını istiyorum. Türk vatandaşlığını bana vermelerini istiyorum. Bana yardımcı olun. Türkiye Cumhuriyeti’ni de çok seviyorum" diye aktardı.
“Şahıs aşağı kaçarken yakalayıp polise teslim ettik”
Olay anında genç kadına yardım etmek için koşan komşulardan M.D., “Bayanın yardım çığlıklarını duyduk. Mahalleli olarak yardım etmeye koştuk. Kapılar kapalı olduğu için içeri giriş yapamadık. O anda şahıs, bayanın kafasına sehpa ile vuruyordu. Biz onu gördükten sonra dış kapıya yüklendik ve güçlükle açtık. Şahıs aşağı kaçarken yakalayıp polise teslim ettik. Aynı olay bir gün önce de oldu. Yine bayanın imdat sesini duyup dışarı çıktım. Aynı şekilde yine bayana işkence yapıyordu. Balkondan bu şahsa bağırdım ve bütün mahalleli olarak yine tekrar olaya müdahale ettik” dedi.
Komşuları yardıma koştu
Bir başka komşu İ.G. ise “Bundan iki gün önce çığlık seslerini duyduğumda çocuk düştü sanmıştım. Daha sonra aşağıya indiğimizde şahıs evdeki kadını darp edip kaçmıştı. Bir sonraki gün tekrar geldi ve yine kadının yardım çığlıklarına dışarıya çıktık. Şahsın elindeki sehpayla kadının kafasına vurduğunu gördük. Kalabalık bir şekilde yukarıya çıktık ve o esnada da polisler geldi” diye konuştu.

Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü, tutuklandı
FOTOĞRAF 12
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Olay, Yavuzselim Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre şöyle gelişti; Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıldır evli olduğu 4 çocuğunun annesi Narin Çakmak'a şiddet uyguladı. Narin Çakmak da 5 ay önce eşine boşanma davası açarak ailesinin yanına gitti.
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Yaklaşık 1 ay önce Ramazan Çakmak, vakit geçirmek bahanesi ile çocuklarını alıp evine götürdü. Ancak geri getirmedi. Narin Çakmak, çocuklarını almaya gitti. İddiaya göre Ramazan Çakmak, eşini hortum, kemer ve sopayla dövdü, 2 yaşındaki çocuğunu ise saatlerce havalandırma boşluğuna bıraktı. Narin Çakmak, evden çıkıp, ailesinin yanına geri gitti.
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KOMŞULAR FARK ETTİ Bu olaydan birkaç gün sonra dışarı çıkan çocukların yüzünde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular, anne Narin Çakmak'ı aradı. Hemen eşinin yaşadığı eve gelen anne, yüzleri ile vücutlarında işlence izleri olan çocuklarını aldı. Ardından da polisi aradı.
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Polis ekipleri, Ramazan Çakmak'ı gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde şiddet ve işkence izleri tespit edildi. Ramazan Çakmak,sevk edildiği adlieyede tutuklandı.
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Evlendikten sonra sürekli şiddet gördüğünü, çocukları için yaşadıklarına katlandığını anlatan Narin Çakmak, On yıldır evliyim. Eşim madde bağımlısı, evlenmeden önce bilmiyordum. Hem kullanıyor hem de satıyor. İşkence gördüğüm için 5 ay önce annemin evine döndüm. 27 gündür çocuklarımı bana göstermiyordu. Çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Adalet yerini bulsun. Bu işkenceyi bize yapan en ağır cezayı alsın. Can güvenliğimiz yok. Ölüm korkusu yaşıyoruz dedi.
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'SOĞUK SU DÖKÜP HORTUMLA DÖVÜYORDU' <br> <br> Narin Çakmak sözlerine şöyle devam etti: Üzerime soğuk su döküp, hortumla dövüyordu. Dört çocuğum için katlanıyordum. Hep geçer dedim ama bir türlü işkence bitmedi. En son gözümü patlattı. Doktora gittim ama doktorlara yalan söyledim, yuvamız dağılmasın diye. Ailem dağılmasın diye çok çabaladım. 10 yıldır şiddet, küfür, hakaret bitmedi. Olaydan önce evimizin önüne gelip, hepimizi ölümle tehdit etti. Kendi evine dönünce çocuklarıma işkence yapmış. Bu vicdansızlıktır, merhametsizliktir. Bir baba çocuklarına bunu yapar mı?
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
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Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü; tutuklandı
Eşi ile 4 çocuğunu kemer ve sopayla dövdü, tutuklandı
Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak (37), yaşları 2 ile 9 yaş arasında değişen 4 çocuğu ile eşi Narin Çakmak'ı (35) sopa ve kemerle dövdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklarıyla birlikte baba evine sığınan Narin Çakmak, ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.


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