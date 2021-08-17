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İZMİR

İzmir'de korku dolu anlar: Otobüsün motor bölümü patladı

İzmir’in Konak ilçesinde duraktan hareket eden bir halk otobüsünün motor bölümünde ardı ardına iki kez patlama yaşandı. Olaydan yaralanan olmazken, patlama sesi çevrede paniğe sebep oldu.

Haber Merkezi İHA
İzmirde korku dolu anlar: Otobüsün motor bölümü patladı
Otobüsün motor bölümünde ardı ardına iki patlama meydana geldi.

İzmir'deki olay, saat 14.40 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nin karşısında bulunan durağa yanaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğüne ait 35 AVS 891 plakalı Tınaztepe-Lozan Meydanı hattında çalışan otobüs, yolcu indirip aldıktan sonra duraktan hareket etti. Ancak birkaç metre ilerledikten sonra otobüsün motor bölümünde ardı ardına iki patlama meydana geldi.

AA

Patlama sesleriyle beraber otobüsten alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Şiddetli patlama sesi bölgede paniğe sebep olurken, otobüs içinde bulunan yolcular hızla otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, cadde trafik polisi ekiplerince trafiğe kapatıldı.

AA

Olayda yaralanan kimse olmazken, itfaiye ekipleri otobüsteki alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Alevlerin söndürülmesiyle beraber cadde yeniden trafiğe açıldı. Yaşanan patlamaları nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

"Çok şiddetli bir patlamaydı"

Patlama anlarında otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu yaşanılanları gözyaşlarıyla şöyle anlattı:

  • “Bir anda patladı. 'Klima patladı' diyorlar ama iki kere üst üste patladı. Çok şiddetli bir patlamaydı. Otobüs çok kalabalıktı. Ben de bir şey yok ama panik atağım var.”
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