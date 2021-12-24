Gündem İzmirde korkunç olay Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de korkunç olay: Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Feci olayda, biri 3, diğerleri iki yaşında olan üç kardeş hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
İzmirde korkunç olay: Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki Talat Menderes'e ait müstakil bir evde, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.


ÜÇ KARDEŞİN FECİ SONU

Eve giren ekipler, Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.


Yangın sırasında çocukların anneleri Nuriye Menderes ile babaları Talat Menderes'in evde olmadığı belirtildi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında yaklaşık 250 motosiklet yandı.
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Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde İsmet İlhan'a ait bir motosiklet bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 250 motosiklet kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 3 milyon liralık zarar oluştuğu kaydedildi.
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Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.
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Apartman sakinlerinden Halil İbrahim Tutuş, koku gelmesiyle yangını fark ettiklerini söyledi.
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Bir anda büyüyen yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini aktaran Tutuş, üst kattaki dairenin de etkilendiğini belirtti.
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Antalya'da motosiklet bayisinde çıkan yangında hasar oluştu
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Antalya'daki yangında 250 motosiklet küle döndü
Antalya'da motosiklet satışı yapılan işyerinde çıkan yangında 250 motosiklet alevlere teslim oldu. İşyerinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde maddi hasar oluştu.


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