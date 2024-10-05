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İzmir'de korkutan yangın: Çöplükte çıkan alevler ormana sıçradı

İzmir'de korkutan yangın: Çöplükte çıkan alevler ormana sıçradı

14:425/10/2024, Cumartesi
DHA
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İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, yakındaki ormana sıçradı.

Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.



#İzmir
#çöplük
#yangın

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