İzmir'de korkutan yangın: Çöplükte çıkan alevler ormana sıçradı

İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, yakındaki ormana sıçradı.
Çevredekiler, yangını orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.