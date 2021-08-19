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İZMİR

İzmir’de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İzmir'in Karşıkaya ilçesinde halı saha maçı yapan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlardan O.İ., ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
Saldırıda yaralanan polis memuru M.B

Olay, saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şahıs sözlü sataşmada bulundu.

Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı. Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrardan halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B. (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı polis memuru ameliyata alınacak

Halı saha önüne bulunan ve şüphelilere ait olduğu öğrenilen motosikleti de olay yerinde bırakan şahıslar, yaya olarak kaçarlarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru M.B., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun ameliyata alınacağı belirtilirken, 5 yaşındaki oğlu ise ekipler tarafından evine götürüldü.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli şahıslardan O.İ., ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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