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İZMİR

İzmir'de maden ocağında göçük: 22 kişi hafif yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vefat eden ve ağır yaralanan kimsenin olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde maden ocağında göçük: 22 kişi hafif yaralandı
(Arşiv)

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YEDİ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan incelemede göçük nedeniyle 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA: 22 KİŞİ HAFİF YARALI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu.

  • Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." dedi.

Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "İzmir Kınık’taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." açıklamasında bulundu.
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