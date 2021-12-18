İzmir'de maden ocağında göçük: 22 kişi hafif yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YEDİ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan incelemede göçük nedeniyle 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA: 22 KİŞİ HAFİF YARALI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu.
- Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." dedi.
Bakan Dönmez'den açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "İzmir Kınık’taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı." açıklamasında bulundu.