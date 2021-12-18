İzmir'de maden ocağında göçük: Sekiz işçi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YEDİ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen sekiz işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA: AĞIR YARALI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.