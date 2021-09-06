Yangında bir tek şehidin emanetleri ve Türk bayrağı yanmadı

Manisa’nın Kula ilçesinde 2017 yılında cinnet getiren arkadaşı tarafından vurularak şehit edilen şehit jandarma er Onur Sünnüoğlu’nun futbol oynarken giydiği eldiven ve ayakkabılar, bir dönem formasını giydiği Pınargücü Spor Kulübü’ne ailesi tarafından emanet edildi.

Şehit jandarma er Onur Sünnüoğlu

ŞEHİDİN ANTRENÖRÜ YAŞADIĞI ŞAŞKINLIĞI ANLATTI

Pınargücü Spor Kulübü’nde bir dönem kalecilik yapan Onur Sünnüoğlu’nu çalıştıran kulübün Altyapı Sorumlusu Yalçın Akdemir, şehidin emanetlerinin yanmamasına çok sevindiklerini, şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Akdemir, "Onur Sünnüoğlu kardeşimiz bizde kalecilik yapmıştı. 2017 yılında şehit oldu. Kendisi pozitif enerjisiyle güler yüzüyle Pınarbaşı Mahallesi’nde çok sevilen bir kardeşimizdi. Onu unutturmamak adına kulüp binamızda ona özel bir köşe yapmıştık. Ailesi de onun eldiven ve ayakkabılarını bize emanet etmişti. 13 Temmuz tarihinde burada çıkan yangında yanmayan hiçbir şey kalmamıştı. Sadece şehidimizin emanetleri olan krampon, ayakkabı ve şehidimizin fotoğrafının yanmadığını gördük. Bu bize bir nebze moral oldu. Burayı yeniden tadilat ettirdiğimizde şehidimiz için yeniden güzel bir köşe yapacağız" dedi.

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Yangında metal kupalar bile eridi.

"METAL KUPALAR BİLE ERİMİŞ HALDEYDİ"

Çıkan yangında metalden yapılan kupaların bile eridiğini ancak Türk bayrağı ile şehidin emanetlerine zarar gelmediğini söyleyen Pınargücü Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu Yalçın Akdemir, "Burası dışarıdan bakıldığında iki katlı bir konteyner ama içeri girenler buranın adeta bir müze olduğunu görüyordu. Burada bizim tarihi fotoğraflarımız ve yüze yakın kupamız vardı. Yangından sonra içeri girdiğimizde içerisi harabe gibiydi.

Şehidin futbol antrenörü Yalçın Akdemir yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Burada yanmayan hiçbir şey kalmamıştı. Metalden yapılan kupalar bile erimiş haldeydi. Ama şehidimizin emanetleri ve fotoğrafları sapasağlam. Bizler inançlı insanlarız. Şehitlerimizin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu burada da görebiliyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf olamaz. Nasıl bir sel, deprem olduğunda cami ayakta kalıyorsa şehitlerimizin de emanetleri zarar görmüyor. Bu ilahi bir takdirdir" sözlerine yer verdi.

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