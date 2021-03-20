İzmir'de musluklardan akan sarı su isyan ettirdi

Aldığı son yağışlarla birlikte ev ve iş yerlerinin su baskınlarına uğradığı İzmir’de musluktan akan su, ev sahiplerini adeta çılgına çevirdi.
SARI RENKLİ SU
Yağış İzmi'de musluklardan akan suların rengini de değiştiriyor.
Evinin mutfağında küçük kovaya su dolduran ev sahibi, akan sarı renkli su karşısında isyan etti.
BELEDİYE ÇARE BULAMADI
İzmir’in Buca ilçesi Onat Caddesi’nde ikamet ettiğini dile getiren bir İzmirli “Maalesef her İzmir yağmurundan sonra çeşmelerimizden akan suları görüyoruz. Yani bir türlü bu suyun temizliğine çare bulamadı İzmir Belediyesi… Canlı çekiyorum ki herkes görsün, bakın sularımıza bakın.” ifadelerini kullandı.
SUDAN TOPRAK PARÇALARI ÇIKIYOR
İzmir'de musluklardan akan sudan toprak parçalarının da geldiği ifade edildi.