Gündem İzmirde musluklardan akan sarı su isyan ettirdi
İZMİR

İzmir'de musluklardan akan sarı su isyan ettirdi

İzmir'de son günlerde yaşanan sel sonrası evlerdeki musluklardan sarı su akmaya başladı. Ev ve iş yerlerinin su baskınlarına uğradığı İzmir’de musluktan akan kirli su ile ev sahipleri çılgına döndü.

Haber Merkezi Diğer
Musluklardan akan sarı su.
Musluklardan akan sarı su.

Aldığı son yağışlarla birlikte ev ve iş yerlerinin su baskınlarına uğradığı İzmir’de musluktan akan su, ev sahiplerini adeta çılgına çevirdi.

SARI RENKLİ SU

Yağış İzmi'de musluklardan akan suların rengini de değiştiriyor.

Evinin mutfağında küçük kovaya su dolduran ev sahibi, akan sarı renkli su karşısında isyan etti.

BELEDİYE ÇARE BULAMADI

İzmir’in Buca ilçesi Onat Caddesi’nde ikamet ettiğini dile getiren bir İzmirli “Maalesef her İzmir yağmurundan sonra çeşmelerimizden akan suları görüyoruz. Yani bir türlü bu suyun temizliğine çare bulamadı İzmir Belediyesi… Canlı çekiyorum ki herkes görsün, bakın sularımıza bakın.” ifadelerini kullandı.

SUDAN TOPRAK PARÇALARI ÇIKIYOR

İzmir'de musluklardan akan sudan toprak parçalarının da geldiği ifade edildi.

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