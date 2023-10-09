İzmir'de örgüt üyeliğinden gözaltına alınan 3 HDP'li adliyede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölücü terör örgütüne yönelik İstanbul ve ve Kırklareli’nde düzenlenen operasyonlarda 26 adrese baskın yapıldığını ve aralarında HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarında da bulunduğu 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya operasyonların ardından 'Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefesini keseceğiz' mesajını verdi.