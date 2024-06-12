|
Gündem

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

13:12 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


#İzmir
#orman yangını
#müdahale
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manisa Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024