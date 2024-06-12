İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
#İzmir
#orman yangını
#müdahale
2 saat önce