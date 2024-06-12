İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.Buca'nın Karaağaç Koşuyolu mevkiindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine yangına ilk müdahale 8 dakika sonra yapılırken, bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale ekibi ve 4 dozer sevk edildi.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.