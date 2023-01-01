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İzmir'de orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterin enkazı bulundu: Bir kişi kurtarıldı üç kişi aranıyor

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, su almaya çalışırken Tahtalı Barajı’na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meydana gelen kazayla ilgili "Yangın kontrol altına alındı. Enkazı bulunan helikopterin karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Mürettebatta Kırgız uyruklu bir personel kurtarıldı, üç kişi aranıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
10:07 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mürettebattan bir personel kurtarıldı, üç kişi aranıyor.

Mürettebattan bir personel kurtarıldı, üç kişi aranıyor.

Menderes ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterlerden biriyle irtibat, saat 23.53'te kesildi. Yapılan araştırma sonucunda helikopterin su aldığı, Tahtalı Barajı'na düştüğü belirlendi.


Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. 4 personelin görev yaptığı helikopterin Kırgızistan uyruklu ikinci pilotu, sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen pilot, SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, şunları söyledi:
“Helikopter yakıt ikmali yaptıktan sonra soğutma yapmak için buraya yönlendi ve saat 23.53 itibariyle helikopterden bağlantı alınamadı. Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma tüm ekipler burada seferber oldular. Helikopterde 3’ü Kırgız 4 personel vardı. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtarıldı. Şu anda hastanede. Yoğun bakımda ancak aldığımız bilgiye göre sabah itibarıyla herhangi bir hayati tehlikesi yok. Daha sonra ekiplerin gece boyu helikopteri ve diğer personeli arama çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar özellikle sonarlar da dahil olmak üzere bütün bu bahsettiğim kurumlarımız aradılar. Tespit edilen yer görüş mesafesinde olan yer. Ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi bu aşamadan sonra artık helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Bununla ilgili ekipler şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler"

'Üç personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz'

Bakan Yumaklı,
"Ümit ediyoruz ki çok kısa sürede tamamlanır. Ancak elbette burası bir baraj. Dikkatli olmak durumundalar. Çalışmaları biz de anbean buradan takip etmiş olacağız. Mürettebatın helikopterin içinde olup olmadığını şu anda söylememiz mümkün değil. Hem arama çalışmaları dışarıda devam edecek hem de helikopterin çıkarma çalışmaları devam edecek. Ama biz şu anda diğer üç personelin akıbetiyle ilgili bilgi verebilecek bir pozisyonda değiliz ama oldukça paylaşacağız. Şu an için bütün konsantrasyonumuz helikopterin hızlıca çıkartılmasıyla ilgili. Ben bütün orman camiasına, yeşil vatanı korumak için savaşan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Menderes'e geçmiş olsun. Elbette bu çağrımızı tekrar edelim. Yangınla alakalı müdahale konusunda ormanın kahramanları her şeyi yapar. Ancak elbette ki en önemlisi bu yangının çıkmaması. Dolayısıyla ben tekraren buradan bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum"
dedi.

Helikopterin düştüğü nokta belirlendi

Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İtfaiye su altı arama kurtarma ekiplerince Tahtalı Barajı'nda sabaha kadar devam eden çalışmalar sonucunda helikopterin düştüğü yer belirlendi.


Çalışmalara günün aydınlanmasıyla havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışması sürüyor.


Diğer yandan gece ara verilen yangın söndürme çalışmaları, gün aydınlanınca yeniden başladı.


İzmir'de orman yangını

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.


İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.


Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopter, görev yapıyordu.



#İzmir
#helikopter
#İbrahim Yumaklı
#yangın
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