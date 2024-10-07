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İzmir'de ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

İzmir'de ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

10:047/10/2024, Pazartesi
IHA
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Ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti.
Ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti.

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İzmir'deki olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi.
Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#İzmir
#Buca
#MP5

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