İzmir'de ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

Ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti.
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İzmir'deki olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi.
Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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