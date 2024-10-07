İzmir'de ormana el bombası ve uzun namlulu silahları gömerken yakalandılar

Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.