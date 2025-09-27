Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

14:4027/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
İzmir'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamurdere mevkisindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, araziye gelen H.Ö'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Alanda yapılan aramada, 68 kök Hint keneviri, 278 gram esrar ile ekimde kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüphelinin adreslerinde arama yapan ekipler, 0,54 gram esrar, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 43 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Kenevir
#Menderes
#operasyon
#polis
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, tarih belli oldu mu? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru tarihi, şartları, ödeme planı