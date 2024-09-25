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İzmir'de otomobil alt geçide uçtu: Üç ölü iki yaralı

İzmir'de otomobil alt geçide uçtu: Üç ölü iki yaralı

13:2825/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil, rampa inerken bariyeri aşıp 6 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düşünce araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Üç kadın hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.


Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


Ayrıntılar geliyor...

#İzmir
#trafik
#kaza

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