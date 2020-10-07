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Gündem İzmirde paket servis elemanları hız puanı uygulamasından şikayetçi Bir ayda beş kişi hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de paket servis elemanları 'hız puanı' uygulamasından şikayetçi: Bir ayda beş kişi hayatını kaybetti

Pandemi döneminde evlere yemek siparişi verme oranları arttı. Restoranlarda görevli paket servis elemanları, kullanımı artan yemek sipariş sitelerindeki, ‘hız puanı’ uygulamasından rahatsız. Kurye elemanlarının, işverenler tarafından yemekleri daha hızlı götürmeleri konusunda baskı altına alındıklarını ifade eden Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Üyesi Önder Coşgun, son dönemlerde artan birçok kurye kazasının nedeninin yemek sipariş sitelerindeki hız puanı uygulaması olduğunu söyledi. Coşgun, söz konusu uygulama sebebiyle birçok kuryenin işten çıkarılmakla tehdit edildiğinin altını çizerek, "Son bir ayda 5 arkadaşımızı kendi elimizle toprağa verdik. Bunların önüne geçmek için hız puanlamasının kaldırılması gerekiyor. " dedi.

Haber Merkezi DHA
Yetkililer, hız puanlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.
Yetkililer, hız puanlamasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Restoranlarda çalışan paket servis elemanları, son yıllarda kullanımı oldukça artan yemek sipariş sitelerindeki hız puanı uygulamasından rahatsız. Kuryeler, üyelerden aldıkları oylarla hangi restoranın yemeği daha hızlı getirdiğini gösteren bu uygulamanın kendilerini zora soktuğunu ve işverenler tarafından yemekleri daha hızlı götürmeleri konusunda baskı altına alındıklarını ifade etti. Kuryeler bu uygulamanın kaldırılmasını istedi. İzmir'de faaliyet gösteren Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Üyesi Önder Coşgun, son dönemlerde artan birçok kurye kazasının nedeninin yemek sipariş sitelerindeki hız uygulaması olduğunu söyledi.

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Restoranlar koronavirüsle mücadelede 'paket servis' uygulamasına hazır

Personel baskı altında çalışıyor

Coşgun, "İşverenler, bu puanın düşmemesi için kuryelere baskı yapınca, kuryeler de trafikteki bazı kuralları çiğnemek durumunda kalıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Ancak biz bu mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz. İnsanlar, siparişini evine erken istiyor. Yemek firmaları, 30 dakika ya da 45 dakika gibi süreler koyuyorlar. Bizler de bunlara yetişmek zorunda kalıyoruz. Yetişmediği zaman işverenler kuryeye, 'Başkaları yetişiyor, sen neden yetişmiyorsun' diyor ve bu sefer personeller işlerinden oluyor. Bu sefer de ters yöne girmeler ve diğer kuralları ihmal etmeler gibi şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

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"Hastane ve taziyelere gitmekten daraldık"


Coşgun, söz konusu uygulama sebebiyle birçok kuryenin işten çıkarılmakla tehdit edildiğinin altını çizerek, "Son bir ayda 5 arkadaşımızı kendi elimizle toprağa verdik. Bunların önüne geçmek için hız puanlamasının kaldırılması gerekiyor. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeter ki bir kurye daha zarar görmesin. Biz artık hastanelere ve taziyelere gitmekten daraldık" diye konuştu.

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"Geçmişte 30 dakika vardı, insanlar alıştı"

Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Sosyal Proje Yöneticisi Mehmet Ali Kara da "Geçtiğimiz zamanlarda 30 dakikalık bir süre vardı ve insanlar buna alıştı. Geçmişten gelen bu özellik sebebiyle insanlar gecikmeleri anlayışla karşılamıyorlar. Bir paketin iş yerinden çıkması yaklaşık olarak 30 dakikayı buluyor. Yoğunlukta bu süre daha da uzuyor. Trafiğin de yoğun olduğu zamanlarda süre uzuyor. Çalıştığım yerde patronum geç kalan bir paket olduğunu ve hemen götürmem gerektiğini söyledi. Saate baktığımda 45 dakika geçmişti. Hızlı gitmem için baskı yaptı. Bunun üzerine ben de hem kendi canımı hem başkalarının canını tehlikeye atamayacağımı ve trafik kurallarını çiğneyemeyeceğimi söyleyince tartışmıştık" dedi.

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