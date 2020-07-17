Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde rezidansta parti yapan 25 kişiye 78 bin lira para cezası kesildi
İZMİR

İzmir haberleri: Çeşme'de rezidansta parti yapanlara para cezası kesildi

İzmir'de rezidansta parti yapan 25 kişiye 78 bin lira para cezası kesildi

Çeşme'de koronavirüs önlemleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri bir rezidansta parti yapıldığı ihbarı üzerine yaptığı baskında 25 kişiye 78 bin 750 lira idari cezası kesti.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de rezidansta parti yapanlara para cezası kesildi.
İzmir'de rezidansta parti yapanlara para cezası kesildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs önlemlerini yok sayarak otel rezidansında düzenlenen parti ihbarı üzerine harekete geçti. Rezidansa giden polisler, partiye katılan 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

ÖNLEMLERİ HİÇE SAYARAK REZİDANSTA PARTİ DÜZENLEDİLER

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde koronavirüse önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.

Karabük’te 46 günde koronavirüs vaka sayısı 427’ye yükseldi: 'Koronavirüse bitmiş gözüyle baktılar'
GÜNDEM
Karabük’te 46 günde koronavirüs vaka sayısı 427’ye yükseldi: 'Koronavirüse bitmiş gözüyle baktılar'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle uyardı: Koronavirüse karşı birer risk analisti olmalıyız
HAYAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca böyle uyardı: Koronavirüse karşı birer risk analisti olmalıyız

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor
EKONOMİ
Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

Koronavirüs ölümlerinin sebebi: Kan pıhtılaşması
KORONAVİRÜS
Koronavirüs ölümlerinin sebebi: Kan pıhtılaşması
Abone Ol Google News
İspanyadaki tarihi İslam eserlerine ne oldu?

İspanya'daki tarihi İslam eserlerine ne oldu?

​Cami ve saraylar nasıl dönüştürüldü?
Kanserle mücadelede yeni keşif

Kanserle mücadelede yeni keşif

​Türk bilim insanları 'uyuyan hücrelerin' şifrelerini çözdü.
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

'Lionel Messi <br>Barcelona'dan ayrılacak'

'Lionel Messi
Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.

29 yaşında bıraktı

29 yaşında bıraktı

Fenerbahçe'nin istediği Andre Schürrle futbola veda etti.

Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
PKK eliyle <br>CHP zulmü

PKK eliyle
CHP zulmü

​Mersin'de belediyenin eski kadrolarına mobbing uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.