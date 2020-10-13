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İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü - İzmir haberleri

İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de öğleden sonra, gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olmaya başladı. Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı. Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı.

Haber Merkezi DHA
Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde yine su baskını oldu.
Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde yine su baskını oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağış, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı.

Özellikle kent merkezinde etkili olan sağanak, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki birçok iş yerinde su baskınına yol açtı. Kentteki cadde ve sokaklar da yağmur suyuyla dolup taştı.

DHA

Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu. Sağanağın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

DHA
Kemeraltı'ndaki bazı iş yerlerinde de yine su baskını oldu.

Öte yandan, yağmur sonrası Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir grup Suriyeli çocuğun yağmurda oynaması dikkat çekti.

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