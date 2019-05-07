İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu! İzmir hava durumu İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu İzmir'de etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri, yağışın bugün 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiğini, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2019, 15:12 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2019, 16:26 AA