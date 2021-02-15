İzmir'de sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Spor

Tolunay Kafkas: Genç oyuncular, Türkiye’de gelişeceğine inanmıyor

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kampta konuştu. Ümit Milli Takım olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Kafkas, genç oyuncuların direkt olarak yurt dışını tercih etmesiyle ilgili olarak da, 'Artık genç oyuncular Türkiye’de gelişeceklerine inanmıyor' ifadelerini kullandı.