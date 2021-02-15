Gündem İzmirde sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

İzmir'de sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Uzman Çavuş Özdemir'in cansız bedeni, helikopterin de katıldığı arama çalışmaları sonucu bulundu

Haber Merkezi AA
Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir
Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir

İzmir'in Aliağa ilçesinde sahilde balık tutarken denize düşen uzman çavuş, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görevli Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir, Yalı Mahallesi sahilinde balık tutarken dengesini kaybedip denize düştü.

Özdemir'in denizde sürüklendiğini gören arkadaşı onu kurtarmak için suya atladı ancak başarılı olamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi.

2 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU

Özdemir'i arama çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Özdemir'in cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre ileride kıyıya vurmuş halde bulundu.

Özdemir'in cenazesinin yarın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'de defnedileceği öğrenildi.

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