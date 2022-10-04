Gündem İzmirde şampuan kutularının içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
İZMİR

İzmir'de şampuan kutularının içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilde şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde şampuan kutularının içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi
Metamfetamini, şampuan kutuları ve su ısıtıcısı içerisine gizlemişler.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin kullandığı otomobili Kemalpaşa'da durdurdu.

Otomobilde dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 4 şampuan kutusu ve 1 su ısıtıcısı içerisinde 4 kilo 790 gram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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