Gündem İzmirde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti
İZMİR

İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

Haber Merkezi AA
İzmirde şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir

İzmir'in Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA

Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

VALİ KÖŞGER AÇIKLADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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