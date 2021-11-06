Gündem İzmirde şehit aileleri İYİ Partili Lütfü Türkkanı kınadı Derhal istifa etmeli
İZMİR

İzmir'de şehit aileleri İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınadı: Derhal istifa etmeli

İzmir'de gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Aileler, Türkkan'ın derhal istifa etmesini istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde şehit aileleri İYİ Partili Lütfü Türkkanı kınadı: Derhal istifa etmeli
İzmir'de şehit aileleri Lütfü Türkkan'ı kınadı

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Ağın, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini kaydeden Ağın, şöyle konuştu:

  • "Derhal istifa etmesi, tüm şehit ve gazi ailelerimizin beklentisidir. Gazı Meclisimizden beklentimiz, bu şahıs hakkında derhal işlem yapılması. Lütfü Türkkan, bu davranışıyla beşeri ve toplum vicdanında mahkum olmuştur. Hukuk önünde de mahkum olması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İzmir Şubesi üyeleri adına Konak Meydanı'nda açıklama yapan Tuncay Kılıç da Türkkan'ın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "İYİ Parti yönetimini ve bu edepsizliği yapan şahsı, şehit ve gazilerimizin manevi şahsında şiddetle kınıyor ve bu şahsı tüm Türkiye'den özür dilemeye ve milletvekilliğinden istifaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ettiği küfrü partisi böyle savundu: Arkasındaki eli TBMM'de ifşa edeceğim
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ettiği küfrü partisi böyle savundu: Arkasındaki eli TBMM'de ifşa edeceğim

İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan Meral Akşener'in HDP'yi savunduğunu söyleyen Bingöllü şehit yakına küfür etti

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
GÜNDEM
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan kendisini savundu: Herhangi bir kötü ifade yok
Dolmabahçede ikinci perde:Trabzonspor 1-0 önde

Dolmabahçe'de ikinci perde:
Trabzonspor 1-0 önde

Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor.
Ölü sayısı100e yaklaştı

Ölü sayısı
100'e yaklaştı

Yakıt tankeri faciasında bilanço ağırlaşıyor.
Batmanlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğanı Kürtçe şarkıyla karşıladı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu.

Köpeği acımadan vurdu üç kadını da yaraladı.

Sultangazi'de<br>film gibi olay

Sultangazi'de
film gibi olay

​Bir yıldan fazladır gölde duran araç paniğe neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilısu Barajı ve HES açılışında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.