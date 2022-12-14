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İZMİR

İzmir'de sel 1 can aldı: 'Belediyeye sesleniyorum sorunumuz çözülmüyor'

İzmir’de dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Armutlu Mahallesi’nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde sel 1 can aldı: Belediyeye sesleniyorum sorunumuz çözülmüyor
İzmir'de sel 1 can aldı.

İzmir’de dün öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle Konak ve Balçova ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Armutlu Mahallesi’nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Yağmurlu günlerde su baskınlarının yaşandığı tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bazı sokaklar giderlerin tıkanması nedeniyle yine su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, belediye ekipleri ve esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Çarşıda tuhafiyecilik yapan Hacı Hasan Dursun, sorunun çözümünü istediklerini belirtti. Muhatap bulamadıklarını da kaydeden Dursun, “Hep yüzeysel çalışmalar yapılıyor. Sorunumuz çözülmüyor. Belediyeye sesleniyorum” diye konuştu. Yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi’nde yollarda su birikintileri oluştu. Balçova’da ise evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu. Burada bazı araçların suyun içinde kaldığı görüldü. Bahçelerarası bölgesinde ise suyun içinde kalan otomobildeki 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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