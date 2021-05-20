İzmir'de FETÖ'nün 39 hücre evine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda örgüte ait hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

39 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda aralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında sözde mahrem imam, ihraç edilen subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamının da bulunduğu belirlenen 39 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin avro ele geçirildi.

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Ayrıca, şüphelilerin irtibatlı oldukları firari kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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FOTOĞRAF 14 Manisa’nın Kula ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarını değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Saat 19.00 sıralarında şüpheli şahısların İzmir-Ankara D300 karayolunda İzmir’den Uşak istikametine seyrettikleri ve Kavacık mevkiinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, araçları yakalamak için harekete geçti. Emniyet güçlerini fark eden bir araç kaçmaya çalışırken kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. . Diğer iki araç ise emniyet güçlerinin sıkı takibi ile kısa sürede yakalandı. Ekiplerin araçlar üzerinde gözle yaptığı aramada koli içerisinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, nöbetçi savcının talimatıyla şahıslar gözaltına alınarak, araçlar üzerinde arama kararı çıkarıldı. Nöbetçi savcının talimatıyla 3 araç üzerinde ’Lito’ isimli narkotik madde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan detaylı aramada, toplam 6 bin 298 adet Regapen isimli ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan Ö.C.T., K.Ö., S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. isimli şüpheliler için adli işlem başlatıldı. Şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanacak işlemlerin ardından Kula Adliyesi’ne sevk edilerek hakim karşısına çıkacak. Şüphe üzerine durdurulan üç araçtan çıktı: 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği üç aracı durdurdu. Durdurulan araçlarda 6 bin 298 adet Regapen isimli ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirildi. BiP'te paylaş

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