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Gündem İzmirde aşırı yağışlar sele yol açtı Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp
İZMİR

İzmir'de son dakika sel haberleri: Sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

İzmir'de aşırı yağışlar sele yol açtı: Sulara kapılan araçtaki iki kişi kayıp!

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar gece yarısı etkisini artırınca bazı bölgelerde sele neden oldu. Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu ise araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, şartların zorlaşması üzerine aramaya sabah saatlerine kadar ara verdi

Haber Merkezi AA
İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu
İzmir'de sel sularına kapılan araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.

Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye düştü baraj dondu
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Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Özellikle geceleri eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı baraj gölünün dondururken, baraj havzasında sular içerisinde kalan ağaçlar, buzlar arasında görsel şölen sundu.
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Soğuk havanın etkili olduğu kentte barajın donduğunu dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta havalar iyice soğumaya başladı. Eksi 10-15 dereceyi görüyoruz artık, arkamdaki Kars Baraj Gölü’de bu soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu. Donan baraj gölünde kalan ağaçlarda görsel şölen sunuyor” dedi.
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Kar ile birlikte havanın buz kestiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars yağmasıyla birlikte Kars’ta hava adeta buz kesti. Baraj gölü tamamen dondu. Baraj gölünün içerisinde kalan ağaçlarda buzla birlikte görsel şölen sunuyor” diye konuştu.
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Kars Baraj gölünün su tutmasıyla birlikte baraj gölü havzasında kalan ağaçlar, donan gölde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Ağaçların yarısı suda yarısı buz üzerinde kalması fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekti. Buzlar arasında kalan ağaçlar havadan görüntülendi.
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Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceye düştü baraj dondu
Kars'ta hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi sonrası Kars Baraj Gölü dondu. Donan göle havadan görüntülendi.

İzmir’de deniz taştı, araçlar su altında kaldı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.
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Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.
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Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı.
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Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.
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Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.
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İzmir’de deniz taştı, araçlar su altında kaldı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin ardından, yolları su bastı. Araçlar suya gömüldü. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.


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