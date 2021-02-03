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İzmir'de taşkın tehlikesi: 30 hane boşaltıldı - İzmir haberleri

İzmir'de taşkın tehlikesi: 30 hane boşaltıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde su seviyesinin yükselmesiyle taşma tehlikesi bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde suyun tahliyesine başlandı. İzmir Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, Yeniköy Mahallesi'nin gölete yakın bölgesinde evleri bulunan 30 aile, tedbir amaçlı yakınlarının yanına gitti.

Haber Merkezi DHA
Yeniköy Sulama Göleti
Yeniköy Sulama Göleti

Menderes'te Yeniköy Sulama Göleti'ne, aşırı yağışlar nedeniyle dolan su, gövdeye zarar verdi. Taşkın tehlikesine karşı gölet yakınında yaşayan 30 aile, dün akşam jandarma ekipleri tarafından evlerinden çıkartıldı. Aileler, yakınlarının yanlarına giderken, İZSU ekipleri bölgede tahliye çalışması başlattı. Doluluk seviyesini düşürmek ve tehlikeyi azaltmak amacıyla gölette tahliye sürerken, vatandaşlar tehlikenin az da olsa devam ettiğini söyledi.

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İki kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği bölgede, göletten taşan sular, yağmur suyu ile birleşince çok sayıda tarla ve ev de hasar gördü. Yeniköy Sulama Göleti ve çevresi dronla görüntülendi.

DHA

"Biraz daha yağsa gölet patlayacaktı"

Mahalle sakinlerinden Ethem Balaban (57), "Dün çok yağmur yağdı. Bir aylık yağış 8 saatte geldi. Su çok ani geldi. Bu sene çok fazla orman yangını oldu, ağaçlar hasar gördü. Bunun da etkisiyle su birden hızlanarak, gölete doldu. Su taşkınından dolayı yarılma oluşmuş, eğer biraz daha yağmur yağsaydı göletimiz patlamış olurdu. Allah korudu. Şu an için bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Ekipler suyu tahliye ediyor. Tedbirli olmamız gerektiği söylendi. Muhtarlıktan anons yapıldı. Dere yatağında bulunan tehlikeli evleri boşalttılar" dedi.

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"54 yıldır buradayım, böyle yağmur görmedim"

Gölet yakınında evi bulunan Ahmet Gül (54), doğduğundan beri yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nde ilk kez böyle bir afet yaşandığını belirtip, "Bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Sayın kaymakamımız ve valimiz müdahale ettiler. Şu an tehlike az da olsa sürüyor. Çalışmalar devam ediyor. Dere kenarında bulunan evlerimizi boşalttık. Bu zamana kadar böyle bir felaket yaşanmamıştı. İki vatandaşımızı kaybettik. Araçlarıyla dere kenarından geçerken suya kapıldılar. Allah kimsenin başına vermesin, inşallah bir daha yaşamayız" diye konuştu.

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