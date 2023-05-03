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İzmir'de TCG Anadolu izdihamı yaşanıyor: Binlerce vatandaş uzun kuyrukta bekliyor

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyaretçilere açıldı. İzmirliler TCG Anadolu'yu görebilmek için Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi görebilmek için sırada bekleyenlerin görüntüsü bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

17:17 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TCG Anadolu'yu görmek isteyen binlerce İzmirli, Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'yu görmek isteyen binlerce İzmirli, Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan sonraki durağı, bu sabah itibariyle İzmir oldu. Sabah saatlerinde Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu, İzmirliler tarafından coşkuyla karşılandı.

İzmirliler TCG Anadolu'yu görebilmek için uzun kuyruk oluşturdu

İzmirliler TCG Anadolu'yu görebilmek için Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi görmek isteyenlerin görüntüsü bir vatandaşın kamerasına yansıdı.


İstanbul'da 140 bin kişiyi ağırladı

İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.



#İzmir
#TCG Anadolu
#Alsancak Limanı
1 saat önce
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