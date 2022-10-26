Gündem İzmirde tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
İZMİR

İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, acil nakit ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle para vererek borçlandırıp, ödemeyenlerin gayrimenkullerine el koyarak tefecilik yaptıkları ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Tefecilerin paralarına ve senetlerine el konuldu.

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine, ekonomik durumu kötü, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit arayışında olan kişilere senet imzalatıp, yüksek faizle para vererek borçlandıran 2 kişinin, ödeyemeyenleri icraya verdiklerini ya da gayrimenkullerine el koyup 3'üncü kişilere sattıklarını belirledi.

Bergama ve Kınık'taki 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Y.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda 14 bin 325 TL, 5 tapu senedi fotokopisi, 7 hesap cüzdanı, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş toplam 6 senet, borçlularla ilgili bilgilerin yer aldığı 16 not kağıdı, 2 tapu senedi, 2 koçan boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Van merkezli dört ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı
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Van merkezli dört ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı

Adana'da tefeci operasyonu: 5 milyon 700 bin liralık vurgun yaptılar
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Adana'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları ve 110 kişiyi mağdur edip 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.
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Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana'da tefeci operasyonu: 5 milyon 700 bin liralık vurgun yaptılar
Adana'da 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
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