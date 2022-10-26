İzmir'de tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine, ekonomik durumu kötü, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit arayışında olan kişilere senet imzalatıp, yüksek faizle para vererek borçlandıran 2 kişinin, ödeyemeyenleri icraya verdiklerini ya da gayrimenkullerine el koyup 3'üncü kişilere sattıklarını belirledi.

Bergama ve Kınık'taki 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Y.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda 14 bin 325 TL, 5 tapu senedi fotokopisi, 7 hesap cüzdanı, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş toplam 6 senet, borçlularla ilgili bilgilerin yer aldığı 16 not kağıdı, 2 tapu senedi, 2 koçan boş senet ele geçirildi.

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Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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