Gündem İzmirde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 FETÖ şüphelisi yakalandı
İZMİR

İzmir'de tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan 8 şüpheli ile çocukların da bulunduğu 30 kişi, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Organizatör olduğu öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 30 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz kıyısında ellerinde çantayla bekleyen kişiler olduğu ihbarı üzerine Dalyan bölgesine operasyon düzenledi.

Buradaki 3 kişi gözaltına alındı. Bir grubun da kısa süre önce sürat teknesiyle denize açıldığı tespit edildi. Bölgeye çağrılan Sahil Güvenlik ekibi, tekneyi durdurdu.

Teknedeki 1'i Suriye uyruklu 30 kişi yakalandı. Türk vatandaşlarından 11'inin çocuk, 8'inin ise haklarında FETÖ soruşturması ya da davalar olduğu tespit edildi.

Deniz kıyısında gözaltına alınan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile çocukların da aralarında olduğu 33 kişi, işlemler için emniyete götürüldü.

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