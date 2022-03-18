Gündem İzmirde terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı
İZMİR

İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
İzmirde terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı
İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Buca, Konak, Bornova, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

FETÖ operasyonu: Aralarında öğretmenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltında
GÜNDEM
FETÖ operasyonu: Aralarında öğretmenlerin bulunduğu 12 kişi gözaltında

Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı.
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Kendilerini hakim, savcı, asker ya da polis olarak tanıtan çete üyelerinin telefon açtıkları mağdurlara, FETÖ yada başka terör örgütlerinin isimlerini vererek, çalışma yaptıklarını ve terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyerek, sürekli talimat verdikleri ve bu şekilde vatandaşların hesaplarındaki paraları çektirerek bir yere bırakmalarını sağladıkları. Ardından da paraları alarak kayıplara karıştıkları belirlendi.
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Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından, aralarında İstanbul ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 9 ilde operasyon yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
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9 ilde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, çete lideri olduğu iddia edilen bir kişi Fatih'te kız arkadaşının evinde yakalandı. Evde yapılan aramaların ardından çete lideri sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 2 kişinin de daha önce tutuklandığı belirtildi.
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Yapılan çalışmalarda çetenin sadece 9 kişiyi yaklaşık 9 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, rakamın daha da artacağı öğrenildi. Çetenin yaptığı milyonlarca liralık vurgunu, kuyumcular ve galericiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.
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Dokuz ilde aynı anda harekete geçildi: 9 milyon liralık vurgun yapan çeteye şafak operasyonu
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerini polis-asker olarak tanıtıp 9 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Vurgun yapan çete lideri kaldığı evde gözaltına alındı.
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