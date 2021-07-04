İzmir'de üst üste iki gün Kovid-19'a bağlı ölüm görülmedi

Koronavirüs'e bağlı ölüm ve vaka sayılarına ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor” dedi.

Vaka sayısı en düşük seviyede

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Köşger, şunları aktardı:

24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım.

İzmir'de aşılama ne durumda?

4 milyon 394 bin 694 kişinin yaşadığı İzmir'de, aşılama sayısı toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı.

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