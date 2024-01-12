İzmir'de uyuşturucu operasyonu : bir gözaltı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve silah bulundurulduğuna ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Çay Mahallesi'ndeki bir berber dükkanına baskın yaptı. Savcılık talimatı ile polis ekiplerinin berber dükkanında yaptığı aramada bir miktar yeşil reçeteye tabi sentetik hap, esrar öğütücü ve esrar maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, kasatura, kelebek olarak tabir edilen bıçak ve çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirildi. İş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alındı olayla ilgili incelemeler sürdürülüyor.