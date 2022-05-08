Gündem İzmirde yamaçtan kopan kaya apartmanın duvarına zarar verdi
İZMİR

İzmir'de yamaçtan kopan kaya apartmanın duvarına zarar verdi

İzmir'in Konak ilçesinde kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına zarar verdi. Apartmanın birinci katındaki dairenin duvarının yıkıldığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İzmirde yamaçtan kopan kaya apartmanın duvarına zarar verdi
Kopan kaya parçası apartmanın birinci katındaki dairenin duvarını yıktı.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarına yamaçtan kopan kaya parçası çarptı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle binaya itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

ODA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaya parçasının çarpması nedeniyle apartmanın birinci katında oturan Atakan Kaplayan'ın evinin bir odasının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Atakan Kaplayan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evine 6 ay önce taşındığını belirterek, "Oda boştu. Kedilerimizin yuvası vardı. Allah'tan onlar da yoktu" dedi.

Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar
FOTOĞRAF 7
Title
Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında 5 katlı bir binanın yıktırılarak, yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Oldukça eski binayı yıkmaya başladı.<br>
Title
Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı. Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi.<br>
Title
Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'Maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı.<br>
Title
Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.<br>
Title
Gelen ekipler yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi. Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'Maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı.<br>
Title
\"DUVARLARI ÇALMIŞLAR\"<br><br>İşyerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, \"Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz\" dedi.<br><br>Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, \"Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu\" diye konuştu.
Title
Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan evde oturan Saim Kondu, \"Bizim binanın duvarı yokmuş. Yıkım ekibini uyardık. Bizi tahliye de etmediler. Şikayetimiz üzerine belediye gelip bizi uyardı. Duvarı kim örecek bilmiyoruz. Kaldık ayaza. Duvarları çalmışlar. Yan binanın duvarını kullanmışlar\" şeklinde konuştu.
Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı: 40 yıl ortak duvar kullanmışlar
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişikteki 40 yıllık bina ile ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılması ile birlikte bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.


Dengeli bir maçtı

'Dengeli bir maçtı'

​​Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile berabere kaldı.
Gönüllü dönüşün fotoğrafı

Gönüllü dönüşün fotoğrafı

​Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehirler yeniden canlandı.
Gerçekleri görün

Gerçekleri görün

​Milli Savunma Bakanı Akar yalan 'sınır güvenliği' haberlerine isyan etti.

DHKP-C’de büyük çözülme böyle gerçekleşti

DHKP-C’de büyük çözülme böyle gerçekleşti

​İtirafçılar örgüte büyük darbe vurdu.
Hasret ve gurur bir arada

Hasret ve gurur bir arada

​3 oğlunu şehit veren Şefika Tekgöz Anneler Günü'ne buruk giriyor.
Büyük olsun seneye de giyer

Büyük olsun seneye de giyer

​Areda araştırdı: Ebeveynler çocukları için kılı kırk yarıyor.
Ukrayna'dan çıkmayacağız

Ukrayna'dan çıkmayacağız

​Rus üst düzey yetkiliden endişelendiren itiraf.
Dünya gençleri ‘daha adil dünya’ için İstanbul’da

Dünya gençleri ‘daha adil dünya’ için İstanbul’da

​56 ülkeden liseliler buluştu.
Gülümseyen depresyon

Gülümseyen depresyon

​Kovid-19'dan sonra ikinci salgın.
En hızlı Türkiye'de büyüdük

En hızlı Türkiye'de büyüdük

​Vodofone'dan 15 yılda ekonomiye 334 milyar TL katkı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.