İzmir'de yamaçtan kopan kaya apartmanın duvarına zarar verdi

\"DUVARLARI ÇALMIŞLAR\"<br><br>İşyerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, \"Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz\" dedi.<br><br>Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, \"Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu\" diye konuştu.