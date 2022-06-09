İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 120 düzensiz göçmen yakalandı

Metrobüs konvoyu: Yine arıza yaptı yüzlerce kişi dakikalarca bekledi

'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, toplu taşıma sistemini çökertti. Her gün tramvay, otobüs, metro ve metrobüslerde yaşanan arızalara bugün de yenisi eklendi. İBB'nin yeni aldığı Otokar marka metrobüsün arıza yapması nedeniyle Perpa durağından Mecidiyeköy'e kadar onlarca metrobüs dakikalarca yolda kaldı. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar yaşanan rezalete isyan etti.