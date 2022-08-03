Gündem İzmirde yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
İZMİR

İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen 16 operasyonda, yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de jandarma tarafından son bir haftada düzenlenen 16 operasyonda, yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada göçmen kaçakçılığına yönelik Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde 16 operasyon düzenledi.

Yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 kamyonet ile bir şişme bota el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 855 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
OYNAT 00:39
İzmir'de 855 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
İzmir'de, son 1 haftada 10 ilçede düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 855 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise tutuklandı.


Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı
GÜNDEM
Son altı ayda sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 43 bine ulaştı

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.<br><br>
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Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.<br><br>
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Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.


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