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İZMİR

İzmir'de yine merkezi ezan sistemine girip şarkı dinlettiler

İzmir’in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde, camilerin merkezi ezan sistemlerine girilerek kısa süreli müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde yine merkezi ezan sistemine girip şarkı dinlettiler - İzmir haberleri
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Sosyal medyada Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayıldı. Bülent Ersoy’un “Yüzünü göremem” adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
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İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar

Müftülük: "Hemen sistem kapatıldı"

Yaşanan olay ile ilgili İzmir İl Müftülüğü, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii’nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıklarını açıkladı. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Daha öncede müzik yayınları yapılmıştı

İzmir’de geçtiğimiz yıllarda 2 gün üst üste camilerde müzik yayını yapılmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.

İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
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İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar
İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere ahlaksız bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi.

İzmir'deki camilere yapılan alçak saldırı bugün de devam etti
OYNAT 00:22
İzmir'deki camilere yapılan alçak saldırı bugün de devam etti
Dün akşam İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce Çav Bella şarkısının çalınmasının ardından bugün de Selda Bağcan'ın şarkısı bazı camilerde çalındı. İzmir İl Müftülüğü, merkezi sistemle ezan okumanın geçici süre ile kaldırıldığını duyurdu. İki gündür camilere yapılan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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