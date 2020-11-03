İzmir'de yürekleri dağlayan anlar: Depremde ölen babaanne ve 4 torunu gözyaşları içinde toprağa verildi

Babaanne ve 4 torununun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, uçakla İzmir'den Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi.

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Üç gün sonra enkazdan çıkarılmışlardı

Depremden 3 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen babaanne ve 4 torunu için Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde tören düzenlendi. Babaanne ve torunlarının cenazeleri, Kuşsaray köyündeki cemevinde dua edilmesinin ardından defnedildi.

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Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, törenin ardından depremde anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel'e başsağlığı dileklerini iletti.

OYNAT 00:48 Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunundan geriye geçen doğum gününde çekilen yürek burkan görüntüler kaldı. BiP'te paylaş

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"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Yılmaz, ailelere acılarını paylaştıklarını belirterek, "Ümitli bekleyişimiz vardı ancak maalesef üzücü haberi aldık. Acınızı paylaşmak için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Kabullenmek kolay değil, başına gelen biliyor. Hem İzmir'de, hem Ankara'da ne gerekiyorsa sizler için yapmaya hazırız. Bizler kardeşiz." dedi.

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"Adliyeden çıktım ama binayı göremedim"

Deniz Yücel ise deprem esnasında çalıştığı Adliye binasından çıkıp evine doğru gittiğini söyledi. Adliye binasından, evinin göründüğünü belirten Yücel, "Adliyeden çıktığımda baktım ama binayı göremedim. Orada bir boşluk vardı." diye konuştu. Eşi Nilay Yücel ise deprem esnasında eve koştuklarını ancak binanın olduğu yerde yıkıntıları gördüğünü anlattı. Arife Yücel'in, anne ve babaları çalışan torunlarına baktığı öğrenildi.

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