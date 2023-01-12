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İZMİR

İzmir'de zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramanın ardından 2 farklı ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 828 bin 356 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi
İzmir

İzmir’de polis ekipleri, diğer illerden kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Uygulama Noktası görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, durdurulan bir araçta yapılan aramada ve devamında uyuşturucu madde ticaretinde bağlantısı olduğu tespit edilen, yeşil ve kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza ilaçları yasadışı yollarla şahıslara dağıtarak piyasaya sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

Zehir yuvası depolara baskın

Ekiplerce, 2 farklı ilde bulunan 2 ayrı depoya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 828 bin 356 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar
OYNAT 00:48
Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar
Bağcılar'da 3 şüpheli kaldırıma park edilen motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hırsızlık 10 Ocak Salı günü saat 05.35 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda park edilmiş motosikleti gören 3 şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikletin yanına gitti. Şüphelilerden biri motosiklete binerken, diğer iki kişi hareket ettirmeye çalıştı. İlk denemelerinde motosikleti hareket ettiremeyen şüpheliler, biraz uzaklaşıp bekledikten sonra geri döndü. İkinci denemede şüpheliler, uzun uğraşlar sonunda direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosiklet üzerine binerek, diğeri de iterek motosikleti götürdü. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı
OYNAT 01:04
Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı
Ankara'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, önce kaza yapan bir otomobile ardından bariyerlere çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 21 kişi yaralanırken, iddiaya göre durumu iyi olan bazı göçmenlerin olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
FOTOĞRAF 18
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Kaza saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağında denetim yapan trafik polisleri, Timur Arif yönetimindeki 16 LV 796 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
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Timur Arif, otomobille olay yerinde kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine trafik ekipleri, içerisinde 5 kişinin bulunduğu şüpheli aracı takip etti.
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Yaşanan takip sırasında Arifin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Eğitim Caddesinde önce kaldırıma, ardından da park halindeki 16 SST 68 plakalı minibüse çarparak durabildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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. Kazanın ardından sürücü Timur Arif kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, Emre K. (25), Ozan T. (25), Hakan Y. (25) ve Ertan Kara (28) otomobil içerisinde sıkıştı.
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İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sağlık ekipleri durumu ağır olan Ertan Karaya dakikalarca kalp masajı yaptı.
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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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Durumu ağır olan Ertan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yapılan sorgulamada, polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Timur Arifin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: Bir ölü dört yaralı
Bursa'da, denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken park halindeki minibüse çarptı. Kazada, sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobildeki bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı.
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