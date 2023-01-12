İzmir'de zehir depolarına baskın: Yüzbinlerce sentetik hap ele geçirildi

İzmir’de polis ekipleri, diğer illerden kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa Uygulama Noktası görevlileri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, durdurulan bir araçta yapılan aramada ve devamında uyuşturucu madde ticaretinde bağlantısı olduğu tespit edilen, yeşil ve kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza ilaçları yasadışı yollarla şahıslara dağıtarak piyasaya sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

Zehir yuvası depolara baskın

Ekiplerce, 2 farklı ilde bulunan 2 ayrı depoya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 828 bin 356 adet sentetik ecza hapları ele geçirildi. Operasyon dahilinde gözaltına alınan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OYNAT 00:48 Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar Bağcılar'da 3 şüpheli kaldırıma park edilen motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hırsızlık 10 Ocak Salı günü saat 05.35 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda park edilmiş motosikleti gören 3 şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikletin yanına gitti. Şüphelilerden biri motosiklete binerken, diğer iki kişi hareket ettirmeye çalıştı. İlk denemelerinde motosikleti hareket ettiremeyen şüpheliler, biraz uzaklaşıp bekledikten sonra geri döndü. İkinci denemede şüpheliler, uzun uğraşlar sonunda direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosiklet üzerine binerek, diğeri de iterek motosikleti götürdü. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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