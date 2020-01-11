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İZMİR

İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 10 kişi tutuklandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı, baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik çalışma sonucunda operasyon yapıldı.
Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik çalışma sonucunda operasyon yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik ortak çalışma başlattı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yaklaşık olarak 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. İlçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak baskınında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 500 gram metamfetamin, 2 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

10 kişi tutuklandı


Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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