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Gündem İzmirdeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede
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İzmir'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
DEAŞ bağlantılı selefi grup adliyeye sevk edildi
DEAŞ bağlantılı selefi grup adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ve "selefi/tekfirci" grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O. ve bağlantılı 10 şüpheliye yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • Ramazan O. ve 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde bazı şüphelilerin susma hakkını kullandığı, bazılarının da suçlamaları reddettiği ifade edildi.

İzmir'de 3 Aralık'taki DEAŞ operasyonunda Avusturya'daki terör saldırısıyla bağlantılı bir kişi ile irtibatı olduğu belirlenen sözde üst düzey yönetici "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanmıştı.

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