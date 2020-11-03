İzmir'deki deprem felaketi sırasında uyuyan evladını koruyan annenin görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi

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Adana’da şoke eden görüntü: Evi zehir imalathanesine çevirmişler

Son dönemlerde sahte içkinden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısında korkutan artışlar yaşanmasına rağmen, kaçakçılar hız kesmiyor. Adana’da bir eve yapılan operasyonda 4 bin litre 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.