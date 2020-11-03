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Gündem İzmirdeki deprem felaketi sırasında uyuyan evladını koruyan annenin görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi
İZMİR

İzmir'deki deprem felaketi sırasında uyuyan evladını koruyan annenin görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralar sarılmaya çalışılırken, yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan görüntüler, dehşeti gözler önüne seriyor. Sarsıntı sırasında uyuyan bebeğini korumaya çalışan bir annenin görüntüleri, evdeki bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Annenin deprem sırasında uyuyan çocuğunu koruduğu anlar kameralara yansıdı.
Annenin deprem sırasında uyuyan çocuğunu koruduğu anlar kameralara yansıdı.

İzmir’de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görüldü.

Depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu
OYNAT 00:44
Depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu
İzmir'de depremde çocuğunu korumaya çalışan annenin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir'de 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buca ilçesinde deprem sırasında bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı görülürken, depremin şiddetini gözler önüne seren anlar evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.




Sarsıntı esnasında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı
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Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayda Gezgin canlı olarak çıkarıldı

Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.

İzmir depreminde can kaybı 102'ye yükseldi
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İzmir depreminde can kaybı 102'ye yükseldi

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.

Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
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Tüylerin diken diken olduğu o an: Ayda bebek 91 saat sonra tekbirlerle bulunduğu alandan böyle çıkarıldı
İzmir depreminin 91'inci saatinde büyük bir mucize yaşandı. Ekipler 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından sağ olarak çıkarttılar. İşte o ana ait görüntüler.


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