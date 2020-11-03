İzmir'deki deprem felaketi sırasında uyuyan evladını koruyan annenin görüntüleri dehşeti gözler önüne serdi
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralar sarılmaya çalışılırken, yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan görüntüler, dehşeti gözler önüne seriyor. Sarsıntı sırasında uyuyan bebeğini korumaya çalışan bir annenin görüntüleri, evdeki bebek kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sarsıntı esnasında odaya giren anne, hemen çocuğunun üzerine kapanarak korumaya alıyor. Çorumlu olduğu öğrenilen anne ve çocuğun, görüntülerde yaşadığı şok yüzlerine yansıyor.
Beşik gibi sallanan evde çocuğuna sımsıkı sarılan anne, “Gel hiç birşey yok. Tamam kuzum. Tamam” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğuyla birlikte deprem sona erdikten sonra odadan dışarıya doğru yöneliyor.