İzmir'deki deprem felaketinde enkazdan 65 saat sonra sağ çıkarılan minik Elif'ten ilk görüntüler geldi
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 65'inci saatinde 3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı enkazın altından sağ çıkarılmış, yaşanan gelişme milyonları sevince boğmuştu. Depremin simgesi haline gelen Elif'in sağlık durumu merak konusuydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan hastanede tedavisi süren minik kızdan ilk görüntü geldi. Sağlık durumu iyiye giden Elif'in gülümseyerek kameralara el sallaması görenleri duygulandırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerini kullandı.
ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.
Öte yandan Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin hakkında da açıklama yapan Bakan Koca, "İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." ifadelerini kullandı.