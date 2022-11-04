İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Global İletişim Ortağı' olduğu KADEM'in 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik şiddet ve cinayette hala ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Kadınların dışlandığı bir dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu fıtrata ve inancımıza aykırıdır. Ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Bir kadının içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına neticeler elde etmenin mümkün olmadığına inanıyoruz'' dedi.