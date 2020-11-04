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Gündem İzmirdeki depremde boşaltılan binaların çevrelerinde nöbet tutmaya başladılar
İZMİR

İzmir'deki depremde boşaltılan binaların çevrelerinde nöbet tutmaya başladılar

İzmir’ide depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. Polis ve bekçiler gece- gündüz olası bir hırsızlık olaylarına karşı boşaltılan binaların önünde devreye dolaşıp nöbet tutuyor.

Haber Merkezi DHA
Boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.
Boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı.

Boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.
  • Depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ve bekçi ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve olası bir hırsızlık olayına karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.

Boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.

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