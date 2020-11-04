İzmir'deki depremde boşaltılan binaların çevrelerinde nöbet tutmaya başladılar

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ÖSYM duyurdu: 2020 ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

Kariyerini akademik olarak devam ettirmek isteyen on binlerce adayın girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav başvuruları 1-12 Ekim tarihi arasında gerçekleştirildi. Ancak başvuru tarihini kaçıran adaylara bir fırsat daha tanıyan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bir duyuru yayımlayarak, 2020 yılı 2. dönem ALES geç başvurularının bugün alınacağını açıkladı. Peki 2020 ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvurularında alınan ücret ne da alınacak olacak? ALES/2 ne zaman yapılacak? İste tüm detaylar...