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Gündem İzmirdeki depremde can kaybı 92ye yükseldi
İZMİR

İzmir'deki depremde can kaybı 92'ye yükseldi

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147
kişinin ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
İzmir'de geçtiğimiz cuma günü 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92, yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 774'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 147'sinin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
FOTOĞRAF 14
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde 62. saat geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı'nda iğne ile kuyu kazan arama kurtarma ekipleri Perinçek ailesinin enkaz altındaki son ferdi olan 3 yaşındaki Elif bebeğe sağ salim ulaştı.
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Depremin 23. saatinde enkaz altından çıkartılan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Seher Perinçek ve 3 çocuğunun ardından içeride kalan Elif bebeğe 62 saat sonra ulaşıldı.
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Titizlikle ilerleyen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.
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Ailesinin ve çalışmalarda yer alan tüm personelin de mutluluk gözyaşları döktüğü Elif bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
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Anne Seher Perinçek'e Elif'in yaşadığı haberini veren dayı Oğuz Dereli de gözyaşlarıyla duygularını paylaştı.
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Elif'in sağlığı yerinde olduğunu ve hiçbir zaman umudumuzu kaybetmediklerini belirten Dereli, “Kurtarmada görevli olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalanlar da kurtulur. Hastanede olan anne ve ikizlerin sağlık durumu yerinde. Çok yakında taburcu olacaklar dedi.
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Elif'in dayısı Oğuz Dereli'den alınan bilgiye göre de hastanenin acil servisinde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in su içtiği ve yemek yediği öğrenildi.
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Ayrıca Doğanlar Apartmanı'nda Elif bebekle birlikte sağ çıkartılanların sayısı 15' yükseldi. Aynı enkazdan 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçeride kalanların sayısının ise 3 olduğu tahmin ediliyor.
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65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif umutları tazeledi
İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 62'inci saatinde 3 yaşındaki Elif bebek enkazın altından sağ çıkarıldı.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
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Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.


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